Elga Enardu e Diego Daddi si lasciano | l’annuncio
Elga Enardu e Diego Daddi hanno annunciato la fine della loro relazione, conclusa dopo un percorso iniziato a Uomini e Donne. La notizia è stata condivisa dalla stessa Elga tramite una storia Instagram, in cui ha comunicato il momento difficile ai propri follower con sincerità e sincerità.
La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Elga Enardu e Diego Daddi si è conclusa. A rivelarlo è stata lei in una storia Instagram in cui, con toni misurati e diretti, ha condiviso con i follower un momento delicato. Nelle sue parole c'è dispiacere, ma anche lucidità: un invito alla gentilezza, la consapevolezza di dover attraversare un passaggio complesso e la promessa a sé stessa di rialzarsi con determinazione. Uomini e Donne news: l'annuncio di Elga Enardu. « Quello che vi sto per dire non è facile. la storia mia con Diego è finita », ha scritto Elga Enardu, chiedendo discrezione e supporto.
Elga Enardu annuncia la rottura con Diego: «Finita, sono tosta e ripartirò» (VIDEO)
Piango, vi amo. " Bastano queste parole di Elga Enardu, lasciate sotto il post Instagram condiviso appena un'ora fa, per capire quanto sia forte il legame tra Pago e Serena Enardu. Dopo mesi di silenzio e una rottura annunciata da lei a maggio, la coppia ha d
Elga Enardu (@elga_enardu) / Posts and Replies / X Vai su X
Uomini e Donne, Elga Enardu annuncia: "La mia storia con Diego é finita" - Le sue parole lasciano trasparire amarezza e rammarico, ma anche voglia di ripartire.
