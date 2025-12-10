Elga Enardu e Diego Daddi si lasciano | l’annuncio

Elga Enardu e Diego Daddi hanno annunciato la fine della loro relazione, conclusa dopo un percorso iniziato a Uomini e Donne. La notizia è stata condivisa dalla stessa Elga tramite una storia Instagram, in cui ha comunicato il momento difficile ai propri follower con sincerità e sincerità.

La storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Elga Enardu e Diego Daddi si è conclusa. A rivelarlo è stata lei in una storia Instagram in cui, con toni misurati e diretti, ha condiviso con i follower un momento delicato. Nelle sue parole c’è dispiacere, ma anche lucidità: un invito alla gentilezza, la consapevolezza di dover attraversare un passaggio complesso e la promessa a sé stessa di rialzarsi con determinazione. Mariano Catanzaro cambia vita dopo U&D Uomini e Donne news: l’annuncio di Elga Enardu. « Quello che vi sto per dire non è facile. la storia mia con Diego è finita », ha scritto Elga Enardu, chiedendo discrezione e supporto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Elga Enardu e Diego Daddi si lasciano: l’annuncio

Elga Enardu annuncia la rottura con Diego: «Finita, sono tosta e ripartirò» (VIDEO)

