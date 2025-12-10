Elezioni Ucraina sondaggio | Zelensky al 20%

Un recente sondaggio evidenzia un calo delle preferenze per il presidente ucraino Zelensky, che attualmente si attesta al 20%. Rispetto a un mese fa, quando il suo consenso era al 24,3%, si nota una diminuzione significativa, riflettendo possibili cambiamenti nel panorama politico in vista delle prossime elezioni in Ucraina.

il rilevamento mostra il calo delle preferenze per Zelensky che, soltanto un mese fa, godeva di un consenso pari al 24,3%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

