Elezioni Ucraina sondaggio | Zelensky al 20%
Un recente sondaggio evidenzia un calo delle preferenze per il presidente ucraino Zelensky, che attualmente si attesta al 20%. Rispetto a un mese fa, quando il suo consenso era al 24,3%, si nota una diminuzione significativa, riflettendo possibili cambiamenti nel panorama politico in vista delle prossime elezioni in Ucraina.
il rilevamento mostra il calo delle preferenze per Zelensky che, soltanto un mese fa, godeva di un consenso pari al 24,3%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Ucraina, deputato Dmytro Chorny: "Le nuove elezioni si terranno a fine anno o inizio 2026" - confermate anticipazioni del GdI
Ucraina, Zelensky: “elezioni dopo cessate il fuoco”
Elezioni in Ucraina, Zelensky tergiversa e prende tempo: "Obiettivo è finire la guerra, in tempo di pace? Potrei anche lasciare l'incarico" - VIDEO
Da "Politico" al "Financial Times", cronaca di una giornata di ordinaria propaganda alla Casa Bianca. Tra gaffe sulla Crimea e accuse a senso unico all'Ucraina, dove «non si tengono elezioni da molto tempo» Vai su X
Prima del vertice, Zelensky si è detto "sempre pronto" alle elezioni in Ucraina. Incontro con la premier di un'ora e mezza dopo il colloquio con Papa Leone XIV in mattinata ? https://l.euronews.com/uWV7 Vai su Facebook
Ucraina: sondaggio, in future elezioni Zelensky prenderebbe soltanto il 20% dei voti - Appena il 20,3% degli ucraini voterebbe oggi per Volodymyr Zelensky alle future elezioni presidenziali. Lo riporta lanuovasardegna.it
