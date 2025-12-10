Elezioni trionfo incredibile | un successo che sorprende il mondo intero
Le elezioni municipali di Miami hanno riservato una sorpresa inaspettata: Eileen Higgins, candidata democratica, ha conquistato il 60% dei voti, sconfiggendo nettamente il rivale repubblicano Emilio T. Questo risultato straordinario ha catturato l’attenzione internazionale, segnando un importante punto di svolta per la politica locale.
Le elezioni municipali di Miami hanno portato un risultato che nessuno si aspettava. Con il 60% dei voti, la democratica Eileen Higgins è stata eletta nuova sindaca, battendo nettamente il repubblicano Emilio T. Gonzalez e ponendo fine a 27 anni di dominio conservatore. È un risultato che segna una svolta politica e simbolica: per la prima volta nella storia della città, la guida passa a una donna non ispanica, rompendo due barriere storiche in un solo colpo. Il successo di Higgins è il riflesso di un cambiamento profondo nel panorama politico di Miami e, più in generale, della Florida. La città, da tempo considerata un bastione repubblicano, ora si allinea a una tendenza di rinnovamento che attraversa molte metropoli americane, dove le forze progressiste stanno guadagnando terreno anche in territori tradizionalmente ostili. 🔗 Leggi su Tvzap.it
