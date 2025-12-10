El Paìs massacra Inter-Liverpool | Partita inutile decisa dal Var in campo 22 inetti
L'articolo di El País critica duramente la partita tra Inter e Liverpool, definendola inutile e caratterizzata da errori arbitrali e prestazioni deludenti. Attraverso la cronaca di Diego Torres, il giornale evidenzia come in campo siano mancati impegno e qualità, condannando sia i giocatori che gli arbitri e sottolineando l'insoddisfazione per l'intera partita.
A Diego Torres, l’inviato del Paìs a San Siro, Inter-Liverpool non è piaciuta per niente. La sua cronaca sul giornale spagnolo è un massacro, attacca tutti: i giocatori per lo spettacolo offerto, gli arbitri per il rigore “palesemente arbitrario” che ha deciso il match, e il Liverpool soprattutto. La definisce “una partita inutile: un insieme di manovre burocratiche difensive, un completo disastro”. Inter-Liverpool: ecco cosa si legge sul Paìs. “Il Liverpool ha vinto grazie a quel rigore, e la vittoria per 1-0 a San Siro ha attenuato la crisi politica, istituzionale e amministrativa innescata da Mo Salah quando, domenica, ha pubblicamente accusato il club e il suo allenatore di tradimento per averlo privato di un posto da titolare per tre volte di fila”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
