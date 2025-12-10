Ekipe Orizzonte un' altra vittoria per avvicinare la vetta in campionato
L’Ekipe Orizzonte prosegue il suo cammino nel campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile, ottenendo una vittoria nel recupero della settima giornata. Con questa prestazione, la squadra si avvicina ulteriormente alla vetta della classifica, consolidando la propria posizione e rafforzando le ambizioni di alta classifica.
L’Ekipe Orizzonte completa le partite del girone d’andata di Serie A1 di pallanuoto femminile, conquistando i tre punti nel match di recupero della settima giornata di campionato. Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti battuto 15-6 il Bogliasco 1951 alla piscina di Nesima, salendo così a quota. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: L’Ekipe Orizzonte chiude l’anno con la vittoria sul Bogliasco - Ultima partita di questa stagione per la Serie A1 di pallanuoto femminile che ora andrà in pausa fino all'anno nuovo. Come scrive oasport.it
L'Ekipe Orizzonte non si ferma più, slancio in vista della Champions - Mercoledì 10 dicembre alle 15:00 l’Ekipe Orizzonte giocherà, a Nesima, il match di recupero del settimo turno di Serie A1 contro il Bogliasco. Si legge su cataniatoday.it
Domani l’Ekipe Orizzonte affronta il Bogliasco in Serie A1 per prepararsi alla sfida di Champions League contro il Sabadell. #EkipeOrizzonte#Bogliasco1951#PallanuotoFemminile#SerieA1#ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it