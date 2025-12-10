Ekipe Orizzonte un' altra vittoria per avvicinare la vetta in campionato

L’Ekipe Orizzonte prosegue il suo cammino nel campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile, ottenendo una vittoria nel recupero della settima giornata. Con questa prestazione, la squadra si avvicina ulteriormente alla vetta della classifica, consolidando la propria posizione e rafforzando le ambizioni di alta classifica.

L’Ekipe Orizzonte completa le partite del girone d’andata di Serie A1 di pallanuoto femminile, conquistando i tre punti nel match di recupero della settima giornata di campionato. Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti battuto 15-6 il Bogliasco 1951 alla piscina di Nesima, salendo così a quota. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

