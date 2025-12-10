Eileen Higgins sindaca di Miami è la prima democratica in 30 anni

Eileen Higgins è stata eletta sindaca di Miami con il 59% dei voti, segnando la prima volta in circa trent'anni che una democratica ricopre questa carica nella città. La sua vittoria rappresenta un momento significativo per la politica locale e riflette un cambiamento nelle preferenze degli elettori.

Washington, 10 dic. (Adnkronos) - Eileen Higgins è stata eletta sindaca di Miami con il 59% delle preferenze, prima democratica a ottenere questo incarico in circa tre decenni. E' anche la prima donna a ricoprire questa carica e la prima candidata non ispanica dagli anni '90. Un successo elettorale ottenuto sconfiggendo il candidato repubblicano sostenuto dal presidente americano Donald Trump, Emilio Gonzalez che si è fermato al 41% dei voti, e dando al suo partito democratico uno slancio in vista delle elezioni di medio termine del 2026, come sottolinea il Wall Street Journal. Anche perché, nota il giornale, sebbene i poteri del sindaco di Miami siano limitati e la competizione fosse ufficialmente apartitica, nel ballottaggio tra i due sono stati affrontati temi ampi, come l'accessibilità economica e le politiche dell'amministrazione Trump in materia di immigrazione ed economia.