Eileen Higgins sindaca di Miami è la prima democratica in 30 anni
Eileen Higgins è stata eletta sindaca di Miami con il 59% dei voti, segnando la prima volta in circa trent'anni che una democratica ricopre questa carica nella città. La sua vittoria rappresenta un momento significativo per la politica locale e riflette un cambiamento nelle preferenze degli elettori.
Washington, 10 dic. (Adnkronos) - Eileen Higgins è stata eletta sindaca di Miami con il 59% delle preferenze, prima democratica a ottenere questo incarico in circa tre decenni. E' anche la prima donna a ricoprire questa carica e la prima candidata non ispanica dagli anni '90. Un successo elettorale ottenuto sconfiggendo il candidato repubblicano sostenuto dal presidente americano Donald Trump, Emilio Gonzalez che si è fermato al 41% dei voti, e dando al suo partito democratico uno slancio in vista delle elezioni di medio termine del 2026, come sottolinea il Wall Street Journal. Anche perché, nota il giornale, sebbene i poteri del sindaco di Miami siano limitati e la competizione fosse ufficialmente apartitica, nel ballottaggio tra i due sono stati affrontati temi ampi, come l'accessibilità economica e le politiche dell'amministrazione Trump in materia di immigrazione ed economia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La democratica Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami
La democratica Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami, dopo 30 anni di repubblicani (Trump perde ancora)
Sconfitta per Trump La democratica Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami linkiesta.it/2025/12/la-dem… via @Linkiesta Vai su X
A Miami è stata eletta una sindaca Democratica per la prima volta dal 1997 - Eileen Higgins ha vinto al ballottaggio le elezioni per il nuovo sindaco di Miami, la città più importante della Florida, negli Stati Uniti. Riporta ilpost.it
L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca ilrestodelcarlino.it
Scippi, spaccio e violenze: espulso 7 volte in due anni, ma mai rimpatriato iltempo.it
Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini ... ilfattoquotidiano.it
Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del ... juventusnews24.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa sport.quotidiano.net