Educazione non formale | dai centri estivi ai laboratori artistici dallo sport alla musica Il Disegno di legge a sostegno delle famiglie Quale ruolo della scuola

La Commissione Cultura della Camera dei Deputati prosegue l'esame delle proposte di legge volte a sostenere le attività educative e ricreative non formali, come centri estivi, laboratori artistici, sport e musica. Queste iniziative rappresentano un'importante integrazione all'educazione scolastica, offrendo opportunità di crescita e sviluppo per i giovani e le loro famiglie.

Alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati continuano i lavori sulle proposte di legge dedicate al sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Al centro dell’attenzione c’è anche l’iniziativa per istituire una Giornata nazionale contro l’inattività giovanile. L’obiettivo di queste misure è favorire l’inclusione sociale, formativa e professionale dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono coinvolti in percorsi di tirocinio o apprendistato. L'articolo Educazione non formale: dai centri estivi ai laboratori artistici, dallo sport alla musica. Il Disegno di legge a sostegno delle famiglie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

