Educare oltre l’utile | Newman e Leone XIV indicano una via di umanesimo per la scuola di oggi
In un contesto scolastico dominato da logiche di efficienza e competizione, emerge la necessità di ripensare il ruolo dell’educazione. L'articolo esplora come le intuizioni di Newman e Leone XIV possano offrire un percorso di umanesimo, centrato sulla formazione integrale dell’essere umano, andando oltre le mere competenze e il profitto.
Nel dibattito contemporaneo sull'educazione, sempre più segnato dal linguaggio dell'efficienza, delle competenze e della performatività, riemerge una domanda che nessun algoritmo può sopprimere e che nessuna riforma riesce davvero a risolvere: che cosa significa formare un essere umano? Non sorprende che, per rispondere, occorra fare lunghi ed approfonditi ragionamenti e magari anche prendere in esame
