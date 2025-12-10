Edoardo Leo e Claudia Pandolfi | è guerra tra i sessi nel trailer di 2 cuori e 2 capanne

Movieplayer.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un maschilista inconsapevole e una femminista agguerrita al centro della nuova commedia sentimentale diretta da Massimiliano Bruno, al cinema dal 22 gennaio 2026. La guerra tra i sessi, aggiornata al 2025, al centro del nuovo film di Massimiliano Bruno, 2 cuori e 2 Capanne, che vede Edoardo Leo e Claudia Pandolfi nei panni di una "non-coppia" decisamente litigiosa. Femminista agguerrita Leo, conservatore e tradizionalista lui, i due si incontrano per caso e si ritrovano a lavorare insieme, ma le loro differenze di vedute pesano eccome, come anticipa il trailer. Scritto da Massimiliano Bruno con Andrea Bassi, Damiano Bruè e Lisa Riccardi, 2 cuori e 2 Capanne è interpretato anche da Giorgio Colangeli, Marco Quaglia e Gianmarco Tognazzi, con camei di Carolina Crescentini, Valerio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

edoardo leo e claudia pandolfi 232 guerra tra i sessi nel trailer di 2 cuori e 2 capanne

© Movieplayer.it - Edoardo Leo e Claudia Pandolfi: è guerra tra i sessi nel trailer di 2 cuori e 2 capanne

A Follemente di Genovese il Biglietto d’oro opacizzato dall’ombra di Inside Out Un successo liberamente ispirato e premiato? - Zazoom Social News

Elodie riceve uno dei premi Anec per i talenti emergenti - Zazoom Social News

edoardo leo claudia pandolfiEdoardo Leo e Claudia Pandolfi: è guerra tra i sessi nel trailer di 2 cuori e 2 capanne - Un maschilista inconsapevole e una femminista agguerrita al centro della nuova commedia sentimentale diretta da Massimiliano Bruno, al cinema dal 22 gennaio 2026. Scrive movieplayer.it

Edoardo Leo ribalta i ruoli nel trailer di questo nuovo film dai risvolti inaspettati - Presto in sala una commedia romantica che rompe gli schemi per confermare che in amore davvero non esistono regole ... Secondo libero.it