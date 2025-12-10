economia della cultura in discesa in calo valore aggiunto e occupati

Nel 2024, l'economia della cultura reggiana ha registrato un calo, con una diminuzione del valore aggiunto e dell'occupazione nel settore. Il sistema produttivo culturale e creativo della provincia ha sviluppato attività per un valore complessivo di 1, evidenziando una fase di flessione rispetto agli anni precedenti.

Nel corso del 2024 il sistema produttivo culturale e creativo reggiano ha sviluppato attività il cui valore ha raggiunto 1.165 milioni di euro, ovvero il 5,4% della ricchezza prodotta complessivamente sul territorio provinciale. Un risultato in calo dell'1,4% rispetto al 2023, con una contemporanea diminuzione dello 0,6% degli occupati, passati dai 15.886 del 2023, ai 15.784 del 2024. Sono elementi che emergono dalle analisi dell'Ufficio studi e statistica della Camera di commercio dell'Emilia, sui dati resi noti dalla Fondazione Symbola e Unioncamere, con il rapporto " Io sono Cultura 2025 ". L'attività di industrie creative e culturali (architettura e design, tra queste), conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, performing arts e arti visive, oltre che editoria e stampa, audiovisive, musicali o di comunicazione, sviluppa un totale di 511 milioni di euro (-4,3% rispetto al 2023), con 7.