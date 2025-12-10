Ecofuturo magazine il nuovo numero della rivista è dedicato all’obsolescenza programmata

Il nuovo numero di Ecofuturo magazine esplora il tema dell’obsolescenza programmata, analizzandone le implicazioni ambientali, economiche e sociali. Attraverso approfondimenti e riflessioni, la rivista invita a riflettere sulla progettazione di prodotti destinati a durare meno, sollevando questioni cruciali per un futuro sostenibile e consapevole.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

