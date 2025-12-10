Ecobonus Mauro Russo rimesso in libertà | le ultime sui riesami dell' inchiesta da un miliardo e mezzo
Nella giornata di ieri, si sono svolti i procedimenti presso il Tribunale del Riesame di Napoli riguardo alle misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sugli Ecobonus, che coinvolge crediti d’imposta relativi a lavori edilizi dichiarati ma mai realizzati. Tra i principali coinvolti, Mauro Russo è stato rimesso in libertà, alimentando aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria da un miliardo e mezzo di euro.
AVELLINO – Nella giornata di ieri, dinanzi alla Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, si sono svolti i procedimenti relativi alle misure cautelari connesse all’inchiesta sui crediti d’imposta legati agli Ecobonus, concernenti lavori edilizi formalmente dichiarati ma mai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Udienza al Tribunale della Libertà per Danilo Porcile e Mauro Russo, ritenuti al vertice della mega truffa da un miliardo e mezzo scoperta dalle Fiamme Gialle sugli Ecobonus. Giovedì tocca a Giuseppe Speranza - facebook.com Vai su Facebook
