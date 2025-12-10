Ecco l' offerta Usa alla Russia | i punti del piano che Putin considera ancora timido ?Macron Starmer e Merz sentono Trump

Un nuovo piano degli Stati Uniti si propone di affrontare il conflitto tra Russia e Ucraina, offrendo a Putin alcune concessioni territoriali in cambio di garanzie sulla sovranità russa. La proposta, avanzata da Witkoff e Kushner, include il riconoscimento russo di Crimea e Zaporizhzhia, mentre leader europei come Macron, Starmer e Merz monitorano attentamente gli sviluppi.

Witkoff e Kushner hanno proposto a Putin il riconoscimento della sovranità russa su Crimea e Zaporizhzhia e la cessione da parte ucraina anche delle porzioni di Donetsk non ancora conquistate dai russi. Ma per Mosca non è ancora abbastanza.

Witkoff e Kushner hanno proposto a Putin il riconoscimento della sovranità russa su Crimea e Zaporizhzhia e la cessione da parte ucraina anche delle porzioni di Donetsk non ancora conquistate dai russi.

Riconoscimento americano della sovranità russa su Crimea e Zaporizhzhia e cessione a Mosca delle aree del Donetsk non ancora occupate: sono i punti chiave del piano illustrato da Witkoff e Kushner.

