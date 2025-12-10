Ecco l' offerta Usa alla Russia | i punti del piano che Putin considera ancora timido | Mattarella difende l' Europa | qui pace e diritti

Un nuovo piano degli Stati Uniti alla Russia prevede il riconoscimento della sovranità di Mosca su Crimea e Zaporizhzhia, con proposte di cessione territoriale da parte dell'Ucraina. Mentre Putin definisce l'offerta ancora

Witkoff e Kushner hanno proposto a Putin il riconoscimento della sovranità russa su Crimea e Zaporizhzhia e la cessione da parte ucraina anche delle porzioni di Donetsk non ancora conquistate dai russi. Ma per Mosca non è ancora abbastanza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Ecco l'offerta Usa alla Russia»: i punti del piano (che Putin considera ancora "timido") | Mattarella difende l'Europa: qui pace e diritti

Ucraina | Ankara ' Mosca e Kiev non colpiscano infrastrutture energetiche' - Zazoom Social News

Saltato l’incontro in Turchia tra Zelensky e Witkoff - Zazoom Social News

«Ecco l'offerta degli Usa alla Russia»: i punti del piano sull'Ucraina presentato al Cremlino, che Putin considera «timido» (e che per gli Usa sarebbe uno strappo storico) - Witkoff e Kushner hanno proposto a Putin il riconoscimento della sovranità russa su Crimea e Zaporizhzhia e la cessione da parte ucraina anche delle porzioni di Donetsk non ancora conquistate dai russ ... Segnala msn.com

Guerra Ucraina-Russia, Trump ora dichiara che il piano in 28 punti non è definitivo: vertice a Ginevra - Trump fa marcia indietro: il piano di pace per l'Ucraina non è più definitivo, ma è una base di partenza. Da virgilio.it

la Repubblica. . Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che il piano di pace in 28 punti proposto all'Ucraina per porre fine alla guerra con la Russia non è la sua offerta definitiva. "La guerra deve finire in un modo o nell'altro", ha detto ai giornalisti. In prec - facebook.com Vai su Facebook

Unicredit si prepara ad uscire completamente dalla Russia. Il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, ha più volte spiegato che la banca ha ripetutamente tentato di lasciare la Russia dal 2022, anno di invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Dopo le prime discussio Vai su X