Ecco le Celebrazioni Mengoniane | Diamo forte rilievo all’architetto

Un atto di indirizzo della giunta del sindaco Gabriele Meluzzi per dare il via all'istituzione delle ' Celebrazioni Mengoniane ' di Fontanelice dal 2027 al 2029. L'obiettivo è quello di definire un quadro generale di attività per promuovere sempre più la figura del geniale ingegnere e architetto Giuseppe Mengoni, nato in paese il 23 novembre del 1829. Non un nome qualsiasi ma il visionario progettista della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano ammirata e attraversata ogni giorno da migliaia di persone. La modalità ideale per mettere al centro l'attività dell' Archivio Museo Mengoni di piazza Roma dove sono custoditi tanti documenti dello studio personale dell'architetto donati al municipio nel 1961 dai suoi eredi.

