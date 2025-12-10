Ecco il satirico Candido che graffiava i conformisti

Il nuovo numero de «Il Candido» è in arrivo, segnando una svolta dopo un periodo di tensioni e incomprensioni. La rivista satirica, nota per il suo spirito critico e irriverente, torna in edicola il 15 dicembre grazie a un’intesa tra importanti firme come Mosca, Guareschi e Mondaini. Un evento atteso dagli appassionati di satira e cultura italiana.

La crisi è risolta! Mosca, Guareschi, Mondaini ecc. si sono messi finalmente d’accordo cosicché, sabato 15 dicembre, uscirà Il Candido». Così recitava ottant’anni fa la pubblicità, ad annunciare quello che si sarebbe rivelato il settimanale satirico-umoristico più celebre del ‘900: il Candido appunto. Ma procediamo con ordine. Scriveva Guareschi, di ritorno da due annidi lager, raccontando degli esordi per il settimanale: «Mi rimisi subito al lavoro: riconquistato il mio appartamento di Milano occupato da quelli che avevano vinto la guerra, fondai assieme a Mosca e Mondaini il Candido. Incominciai a rompere seriamente le scatole alla gente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ecco il satirico Candido che graffiava i conformisti

In distribuzione la pubblicazione curata dal giornalista Germano Campione che propone pagine dello storico periodico satirico (uscito per 50 numeri dal 1968 al 2001) insieme ai temi lecchesi di oggi Vai su Facebook