Ecco il satirico Candido che graffiava i conformisti

Il nuovo numero de «Il Candido» è in arrivo, segnando una svolta dopo un periodo di tensioni e incomprensioni. La rivista satirica, nota per il suo spirito critico e irriverente, torna in edicola il 15 dicembre grazie a un’intesa tra importanti firme come Mosca, Guareschi e Mondaini. Un evento atteso dagli appassionati di satira e cultura italiana.

La crisi è risolta! Mosca, Guareschi, Mondaini ecc. si sono messi finalmente d’accordo cosicché, sabato 15 dicembre, uscirà Il Candido». Così recitava ottant’anni fa la pubblicità, ad annunciare quello che si sarebbe rivelato il settimanale satirico-umoristico più celebre del ‘900: il Candido appunto. Ma procediamo con ordine. Scriveva Guareschi, di ritorno da due annidi lager, raccontando degli esordi per il settimanale: «Mi rimisi subito al lavoro: riconquistato il mio appartamento di Milano occupato da quelli che avevano vinto la guerra, fondai assieme a Mosca e Mondaini il Candido. Incominciai a rompere seriamente le scatole alla gente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

