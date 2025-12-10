Ecco il Natale della Città Bianca | tra trenini lunapark degli elfi e vetrine in festa

Il Natale nella Città Bianca di Ostuni si anima con una serie di eventi e iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità. Tra trenini, il lunapark degli elfi e vetrine decorate, il centro si trasforma in un luogo magico, offrendo un’atmosfera festosa e ricca di tradizione. Il Distretto Urbano del Commercio ha ideato un programma coordinato per rendere speciale questa stagione natalizia.

OSTUNI - Quest'anno il Distretto Urbano del Commercio (Duc) Città Bianca celebra il Natale con un programma di iniziative inserite in una campagna di comunicazione coordinata e uniforme. L'obiettivo è rafforzare l'identità del distretto come punto di riferimento commerciale e culturale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Natale 2025 a Ostuni: il programma completo del DUC Città Bianca - Grazie al sostegno della Regione Puglia e del Comune di Ostuni, il DUC ha predisposto un calendario di appuntamenti pensati per rendere ancora più speciale l’atmosfera natalizia. Scrive ostuninotizie.it