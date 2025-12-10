Ecco chi corre e chi no sulla tecnologia quantistica Report Ecipe
L'articolo analizza lo stato attuale della tecnologia quantistica a livello globale, evidenziando le differenze tra i Paesi che guidano l'innovazione e quelli ancora in fase di sviluppo. Basandosi sul report Ecipe, si approfondisce il ruolo dei cluster tecnologici e le dinamiche che determinano il progresso nel campo delle tecnologie quantistiche.
Tutta una questione di cluster. Ancora una volta è la tecnologia quantistica a segnare la differenza tra quei Paesi che innovano e quelli che invece sono ancora alla ricerca della propria strada. E c’è chi sta avanti e chi arranca. “Oggi i cluster quantistici sono particolarmente importanti per le politiche volte a rafforzare il coordinamento tra industria, ricerca e governo, sia a livello locale che globale”, è la premessa di un report dell’Ecipe, lo European centre for international political economy. Lo stesso think tank europeo è in prima linea per la promozione della tecnologia quantistica. 🔗 Leggi su Formiche.net
Tecnologia quantistica, Trento punta alla leadership europea - Il progetto “Q@TN” mira a realizzare azioni e iniziative di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico. Si legge su corrierecomunicazioni.it
Tecnologia quantistica, la corsa cinese e il nostro futuro - "Lo sviluppo della tecnologia quantistica ha un grande significato scientifico e un valore strategico. Segnala repubblica.it
