ecco chi corre e chi no sulla tecnologia quantistica report ecipe

L'articolo analizza lo stato attuale della tecnologia quantistica a livello globale, evidenziando le differenze tra i Paesi che guidano l'innovazione e quelli ancora in fase di sviluppo. Basandosi sul report Ecipe, si approfondisce il ruolo dei cluster tecnologici e le dinamiche che determinano il progresso nel campo delle tecnologie quantistiche.

Tutta una questione di cluster. Ancora una volta è la tecnologia quantistica a segnare la differenza tra quei Paesi che innovano e quelli che invece sono ancora alla ricerca della propria strada. E c’è chi sta avanti e chi arranca. “Oggi i cluster quantistici sono particolarmente importanti per le politiche volte a rafforzare il coordinamento tra industria, ricerca e governo, sia a livello locale che globale”, è la premessa di un report dell’Ecipe, lo European centre for international political economy. Lo stesso think tank europeo è in prima linea per la promozione della tecnologia quantistica. 🔗 Leggi su Formiche.net