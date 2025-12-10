eccidio di sabbiuno la commemorazione

Sabato e domenica si svolgerà la 81ª commemorazione dell’Eccidio di Sabbiuno, un momento di memoria e riflessione dedicato a uno degli episodi più drammatici della resistenza partigiana nel territorio bolognese. Due giorni di eventi per ricordare e onorare le vittime di questa tragica pagina della storia locale.

Due giorni dedicati alla memoria e alla riflessione storica: sono quelli in programma sabato e domenica per la 81esima Commemorazione dell’Eccidio di Sabbiuno, uno degli episodi più tragici della lotta partigiana nel territorio bolognese. Il 14 e il 23 dicembre 1944 due gruppi di prigionieri partigiani e antifascisti furono condotti dal carcere di San Giovanni in Monte fino ai calanchi di Sabbiuno, dove vennero fucilati da militari tedeschi e fascisti italiani e i loro corpi gettati nel dirupo. Una ferita profonda che ha segnato la storia civile di Bologna e della Resistenza. Il primo appuntamento si svolgerà a San Lazzaro sabato 13 dicembre alle 18 nella Sala di Città con la lectio magistralis della professoressa Anna Foa, storica di fama internazionale, dal titolo "Combattere il fascismo: dall’antifascismo alla Resistenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it