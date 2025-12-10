Eccidio di Sabbiuno la commemorazione
Sabato e domenica si svolgerà la 81ª commemorazione dell’Eccidio di Sabbiuno, un momento di memoria e riflessione dedicato a uno degli episodi più drammatici della resistenza partigiana nel territorio bolognese. Due giorni di eventi per ricordare e onorare le vittime di questa tragica pagina della storia locale.
Due giorni dedicati alla memoria e alla riflessione storica: sono quelli in programma sabato e domenica per la 81esima Commemorazione dell’Eccidio di Sabbiuno, uno degli episodi più tragici della lotta partigiana nel territorio bolognese. Il 14 e il 23 dicembre 1944 due gruppi di prigionieri partigiani e antifascisti furono condotti dal carcere di San Giovanni in Monte fino ai calanchi di Sabbiuno, dove vennero fucilati da militari tedeschi e fascisti italiani e i loro corpi gettati nel dirupo. Una ferita profonda che ha segnato la storia civile di Bologna e della Resistenza. Il primo appuntamento si svolgerà a San Lazzaro sabato 13 dicembre alle 18 nella Sala di Città con la lectio magistralis della professoressa Anna Foa, storica di fama internazionale, dal titolo "Combattere il fascismo: dall’antifascismo alla Resistenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Due giornate per custodire e rinnovare la memoria dell’Eccidio di Sabbiuno, una delle ferite più profonde della nostra storia civile. Anche quest’anno San Lazzaro sarà protagonista delle celebrazioni, in qualità di Comune che presiede il Comitato per le Onora - facebook.com Vai su Facebook
Commemorazione dell'eccidio nazifascista di cento partigiani org. a Sabbiuno (Bologna) - 06:00 Il Bandolo, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa dalla Cina a cura di Francesco Radicioni 07:10 Spazio ... Lo riporta radioradicale.it
