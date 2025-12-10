Eccellente Meloni e Zelensky cosa emerge dopo l’ncontro a Palazzo Chigi

L'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi, durato un'ora e mezza, ha suscitato grande attenzione. Un confronto che si è svolto con toni delicati, evidenziando l'importanza delle discussioni in un contesto di crisi e di sostenibilità internazionale.

È durato un’ora e mezza l’incontro a Palazzo Chigi tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la premier Giorgia Meloni, un appuntamento atteso che ha assunto fin dall’inizio i toni di un confronto delicato. Pochi minuti prima dell’avvio dei colloqui, il leader ucraino si era rivolto ai cronisti con una frase che ha immediatamente attirato l’attenzione internazionale: “Sono sempre pronto alle elezioni”. Una risposta diretta alle parole del presidente americano Donald Trump, che nelle scorse ore a Politico aveva insistito sulla necessità di indire nuove elezioni in Ucraina. Zelensky, tuttavia, si era mostrato fiducioso anche sul versante italiano, dichiarando: “Sì, mi fido di Giorgia Meloni e credo che ci aiuterà”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ho incontrato a Roma la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Abbiamo avuto un colloquio eccellente e molto approfondito su tutti gli aspetti della situazione diplomatica. Apprezziamo il ruolo attivo dell'Italia nel generare idee concrete e definir

Meloni ukraini! Incontra Zelensky che la ringrazia. Il governo crede nella trattativa. Tajani e Crosetto fanno tandem - Si parla del Dombass che "Putin non ha conquistato sul campo" e delle "robuste garanzie" da garantire a Kyiv per la difficile mediazione con Trump.