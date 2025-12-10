East African Coronation Safari omaggio alla regina Elisabetta II

L'East African Coronation Safari, celebrato tra il 1953 e il 1972, è stato uno dei rally marathon più impegnativi e emblematici dell'epoca. Questo evento di endurance pura ha reso omaggio alla regina Elisabetta II, mettendo alla prova le capacità dei partecipanti attraverso un percorso esteso e impegnativo nel cuore dell'Africa orientale.

Negli anni del rally marathon, tra il 1953 e il 1972, il Safari si distingue come un evento di endurance pura. La gara originaria, nata come East African Coronation Safari, prevedeva percorsi di migliaia di chilometri attraverso Kenya, Uganda e Tanzania. Il Safari Rally Kenya, noto per la sua combinazione unica di terreno impervio, condizioni

