ea fc 26 totw 13 elenco carte speciali della tredicesima squadra della settimana

L'articolo presenta l'elenco delle carte speciali del TOTW 13 in EA FC 26 Ultimate Team, rivelato e disponibile nei pacchetti a partire dalle 19:00 di mercoledì 10 dicembre. La tredicesima squadra della settimana offre nuovi giocatori e momenti di grande performance, arricchendo l'esperienza di gioco dei fan del titolo.

Il TOTW 13 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 10 Dicembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Nel tredicesimo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell’attaccante Lionel Messi, del centrocampista Gaetano, dell’attaccante Harry Kane e dell’attaccante Hojlund. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it