É un’arte di vivere | la cucina italiana riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco
La cucina italiana, simbolo di tradizione e convivialità, è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO. La decisione del Comitato intergovernativo, riunitosi a New Delhi, celebra l’arte di vivere attraverso i sapori autentici e le pratiche culinarie che rappresentano un patrimonio universale.
La “cucina italiana” è patrimonio culturale immateriale dell’umanità. È stato il Comitato intergovernativo dell’Unesco riunito a New Delhi (India) a dichiararlo. Si tratta della prima cucina al mondo, intesa come tradizione gastronomica culinaria, ad essere riconosciuta nella sua interezza. Secondo i membri Unesco la “cucina italiana è una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, ma anche “ un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
