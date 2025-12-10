E' ufficiale | l' Unesco riconosce la cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell' umanità

L'Unesco ha ufficialmente riconosciuto la cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità, confermando l'importanza e il valore di questa tradizione. Con il timbro

C'è il timbro: “Adopted”, vale a dire “Sancito”. L'Unesco ha ufficializzato la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La decisione è stata assunta nel corso della ventesima sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

