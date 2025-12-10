È troppo ubriaca perde l' equilibrio e finisce nel lago

Durante una passeggiata sul lungolago di Desenzano, una donna, troppo ubriaca, ha perso l'equilibrio e è caduta nel lago Garda. Fortunatamente, alcuni passanti l'hanno soccorsa mentre veniva allertato il 112. L'incidente ha attirato l'attenzione sulla pericolosità di comportamenti imprudenti in prossimità delle acque.

Ha perso l'equilibrio mentre passeggiava sul lungolago di Desenzano perché troppo ubriaca: è caduta nelle acque gelide del Garda ed è stata soccorsa da alcuni passanti mentre veniva allertato il 112. È quanto accaduto a una donna di 46 anni poco prima della mezzanotte di mercoledì.

