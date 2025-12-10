È stato restaurato il monumento di piazza Cinque Giornate
Il monumento di piazza Cinque Giornate a Milano è stato sottoposto a un importante intervento di restauro, concluso recentemente. Mercoledì 10 dicembre si è tenuta la riapertura simbolica della cancellata che circonda l’obelisco, segnando il ritorno di un simbolo storico della città.
È terminato il restauro al monumento di piazza Cinque Giornate a Milano. Nella mattinata di mercoledì 10 dicembre è stata simbolicamente riaperta la cancellata che circonda l'obelisco. Alla “riapertura” hanno partecipato l’assessora ai servizi civici e ai quartieri Gaia Romani e del presidente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
