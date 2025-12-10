È saltato tutto Francesca Fagnani l’esordio della nuova stagione slitta all’ultimo

La ripresa televisiva di Rai2 ha riservato una sorpresa: l’esordio della nuova stagione è stato posticipato all’ultimo momento, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori senza certezze. La prima serata del 9 dicembre si è conclusa con un cambiamento improvviso, segnando un inatteso cambiamento nel palinsesto e lasciando molte domande sul futuro programmatico.

A sorpresa e senza alcun preavviso, la prima serata di Rai2 del 9 dicembre ha preso una direzione del tutto inattesa. Il pubblico che si aspettava l’esordio di Belve Crime, lo spin-off dedicato alla cronaca nera guidato da Francesca Fagnani, ha invece trovato in palinsesto il film Moonfall, subentrato all’ultimo minuto al posto dell’attesissima puntata. La rete aveva pubblicizzato ufficialmente la messa in onda dell’appuntamento inaugurale, prevista subito dopo la conclusione dell’edizione classica del programma, tanto che su RaiPlay è ancora presente il link alla diretta che rimanda proprio alla puntata mai trasmessa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Insieme a Gioacchino Genchi aveva lavorato sui dispositivi elettronici del giudice saltato in aria con la moglie e la sua scorta. Ma se Genchi era stato trasferito al reparto Celere, Luciano Petrini viene trovato con il cranio sfondato nel 1996. Si archiviò tutto colle - facebook.com Vai su Facebook