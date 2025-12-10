È ora di considerare l’ipotesi che Trump dica quel che pensa

Dopo le recenti critiche nella strategia di sicurezza nazionale, Donald Trump torna a esprimersi apertamente, attaccando l’Unione europea e Zelensky in un’intervista. Le sue dichiarazioni svelano un atteggiamento più diretto e meno diplomatico rispetto alle interpretazioni ottimistiche sulle sue intenzioni politiche, confermando che le previsioni più pessimistiche spesso si rivelano più accurate.

Non fossero bastati gli attacchi all'Europa contenuti nel documento sulla Strategia di sicurezza nazionale pubblicato venerdì, ieri Donald Trump è tornato a prendersela con l'Unione europea e con Volodymyr Zelensky in una lunga intervista a Politico, dimostrando ancora una volta che le interpretazioni più ottimistiche sulle sue intenzioni erano infondate, almeno quanto lo erano le analisi su una rottura duratura e sanguinosa tra lui ed Elon Musk (in esclusiva per i lettori di questa newsletter, ecco un facile trucco per azzeccare tutte le previsioni su Trump: l'ipotesi peggiore è sempre quella giusta).