È nato Wedd L’annuncio del papà famoso e il significato del nome così strano
Un nuovo membro è arrivato nella famiglia del noto attivista, che ha condiviso con i propri follower la gioiosa notizia della nascita del suo primo figlio, Wedd. Con un post su Instagram e una serie di foto, ha annunciato l’evento, svelando anche il significato particolare del nome scelto per il neonato.
“È nato Wedd”. Con un post su Instagram accompagnato da una serie di foto, il famoso attivista ha annunciato a tutta l’Italia la nascita del suo primo bambino. Le immagini dolcissime ritraggono il neo papà insieme alla sua compagna e al piccolino appena venuto al mondo, ancora in ospedale. Wedd dorme, mentre mamma e papà sorridono raggianti. Il piccolo è nato l’8 dicembre, ma la notizia è trapelata soltanto ora. I genitori hanno voluto aspettare qualche giorno prima di condividere il momento con tutti. L’8 dicembre per il papà aveva sempre avuto un significato particolare. “Pensavo che quella data sarebbe rimasta per sempre legata a una memoria pesante, segnata da un’esperienza difficile da separare dal dolore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Genova, picchiata dal marito scappa di casa e chiede aiuto ai vigili: arrestato l’uomo ilsecoloxix.it
Arezzo accoglie la Fiamma Olimpica: città in festa per la tappa verso Milano-Cortina 2026 ilsecoloxix.it
"Cultura di ferro", a Firenze il turismo viaggia sui binari del treno \ VIDEO ilsecoloxix.it
Lavorare scalzi in ufficio: la nuova frontiera del benessere e del dress code gqitalia.it
Spotify Wrapped: da oggi disponibili anche i dati d’ascolto di Milano gqitalia.it
Carlo Conti sceglie tre donne inaspettate per il PrimaFestival: ecco chi condurrà (le amate tutte e tre!) donnapop.it