È morto a 100 anni Sergio Flamigni
Sergio Flamigni, storico e politologo italiano, è scomparso all’età di 100 anni in un ospedale di Bracciano. Conosciuto per il suo approfondimento sulla vicenda del caso Moro, Flamigni ha dedicato gran parte della sua vita allo studio e alla tutela della verità su uno degli eventi più complessi della storia italiana.
Sergio Flamigni è morto all’età di 100 anni mentre si trovava ricoverato in un ospedale di Bracciano, chiudendo una lunga vita dedicata allo studio del caso Moro, indagine che aveva approfondito in ogni suo dettaglio. Ex partigiano ed esponente del Pci, nel gennaio 1980 entrò nella Commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Aldo Moro e, in seguito, partecipò anche ai lavori dell’organismo che indagò sulla loggia P2. Nel 2005 promosse la nascita dell’Archivio Flamigni, centro di documentazione concepito come luogo di conservazione e consultazione per ricercatori e studiosi. Autore di numerosi volumi, tra cui la biografia dedicata al dirigente delle Brigate Rosse Mario Moretti, La sfinge delle Br. 🔗 Leggi su Lettera43.it
