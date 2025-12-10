È morta Sophie Kinsella l’autrice di I love shopping aveva 55 anni ed era malata di tumore al cervello

La celebre autrice Sophie Kinsella, nota per la serie “I love shopping”, è scomparsa a 55 anni. Malata di tumore al cervello dal 2022, la scrittrice lascia un vuoto nel mondo letterario e tra i numerosi lettori che hanno apprezzato le sue opere.

È morta a 55 anni Sophie Kinsella, autrice di “I love shopping”. La scrittrice erta malata di glioblastoma dal 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morta Sophie Kinsella, autrice di «I love shopping» - A farlo la famiglia sull’account Instagram, con queste parole: «Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina ... Da corriere.it