È morta Sophie Kinsella l’autrice di I love shopping aveva 55 anni ed era malata di tumore al cervello
La celebre autrice Sophie Kinsella, nota per la serie “I love shopping”, è scomparsa a 55 anni. Malata di tumore al cervello dal 2022, la scrittrice lascia un vuoto nel mondo letterario e tra i numerosi lettori che hanno apprezzato le sue opere.
È morta a 55 anni Sophie Kinsella, autrice di “I love shopping”. La scrittrice erta malata di glioblastoma dal 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it
