E’ morta Sophie Kinsella la scrittrice di I love shopping

È deceduta Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per la serie di romanzi ‘I love shopping’. La sua morte rappresenta una perdita significativa nel mondo della letteratura leggera e divertente, che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. La sua produzione letteraria continuerà a vivere attraverso le sue opere, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel genere.

È morta Sophie Kinsella, l’amatissima scrittrice britannica della serie di romanzi ‘I love shopping’. L’autrice era malata di glioblastoma dal 2022, una diagnosi rivelata pubblicamente soltanto nell’aprile 2024. Da allora aveva continuato a scrivere, a comunicare con i lettori e a mostrarsi, come sempre, con quella combinazione di i ronia e delicatezza che ha fatto la fortuna dei suoi libri. La notizia della morte è stata diffusa dalla famiglia sui social oggi, 10 dicembre, due giorni prima del suo 56esimo compleanno. “Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

