È morta Sophie Kinsella la scrittrice di ‘I love shopping’ aveva 55 anni
È venuta a mancare Sophie Kinsella, nota autrice britannica celebre per la serie di romanzi 'I love shopping'. La scrittrice, apprezzata da molti lettori, aveva 55 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo della letteratura contemporanea.
(Adnkronos) – È morta Sophie Kinsella, l'amatissima scrittrice britannica della serie di romanzi 'I love shopping'. Nel 2022 le era stata diagnosticata una forma aggressiva di tumore al cervello. La notizia è stata diffusa dalla famiglia sui social oggi, 10 dicembre, due giorni prima del suo 56esimo compleanno. "Siamo addolorati nell'annunciare questa mattina la scomparsa della . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
A salvare la vita di Sophie Bell, ragazza di 17 anni, è stato un amico di famiglia - facebook.com Vai su Facebook
"soleil gatta morta" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Sophie Kinsella è morta, addio all’autrice del romanzo cult ‘I love shopping’ - Il toccante post sui social della scrittrice: “Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore” ... Si legge su quotidiano.net
Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco ... secoloditalia.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi ... ilfattoquotidiano.it
“Bonus da 55 euro per le bollette”. L’annuncio in Italia, a chi spetta e come ottenerlo thesocialpost.it
Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto, è svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato” thesocialpost.it
Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo dayitalianews.com
Inter Liverpool, seconda beffa europea: rigore contestato e passo indietro a San Siro internews24.com