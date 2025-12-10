È morta Sophie Kinsella la scrittrice di ‘I love shopping’ aveva 55 anni

È venuta a mancare Sophie Kinsella, nota autrice britannica celebre per la serie di romanzi 'I love shopping'. La scrittrice, apprezzata da molti lettori, aveva 55 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo della letteratura contemporanea.

(Adnkronos) – È morta Sophie Kinsella, l'amatissima scrittrice britannica della serie di romanzi 'I love shopping'. Nel 2022 le era stata diagnosticata una forma aggressiva di tumore al cervello. La notizia è stata diffusa dalla famiglia sui social oggi, 10 dicembre, due giorni prima del suo 56esimo compleanno. "Siamo addolorati nell'annunciare questa mattina la scomparsa della