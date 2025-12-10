È morta Sophie Kinsella icona pop che ha sublimato nell’ironia la resilienza delle donne insegnando a ridere di tic e cliché

Una notizia triste anche se annunciata: è morta Sophie Kinsella, la seguitissima scrittice britannica autrice di una saga che ha fatto epoca (e non solo in campo editoriale). La scrittrice, che si è spenta a due giorni dal sui 56simo compleanno, lascia l’amato marito Henry Wickham, che conobbe la prima sera all’università, e con cui si sposarono giovanissimi, quando lei aveva solo 21 anni. Insieme hanno avuto cinque figli: Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella. Una famiglia che la scrittrice ha sempre voluto proteggere e tenere lontana dai riflettori, e che è rimasta al suo fianco durante tutta la malattia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - È morta Sophie Kinsella, icona pop che ha sublimato nell’ironia la resilienza delle donne, insegnando a ridere di tic e cliché

