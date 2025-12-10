È morta Sophie Kinsella così è diventata una star letteraria grazie ad un’intuizione | Lo shopping era diventato il passatempo nazionale e nessuno ne aveva mai scritto

Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per il bestseller

“Lo shopping era diventato il passatempo nazionale e nessuno ne aveva mai scritto”. Addio a Sophie Kinsella, al secolo Madeleine Wickham, L’autrice britannica di un best seller clamoroso come I love shopping (in originale Confessions of a shopaholic ) è morta. Aveva 56 anni e non più di un anno e mezzo fa le avevano diagnosticato un tumore al cervello incurabile. La scrittrice e giornalista finanziaria inglese è diventata una star letteraria del genere commedia romantica, sottogenere con fare dispregiativo chick lit, quando nel 2000 ha inventato la spasmodica e indebitata mania di spendere e spandere, soprattutto con carta di credito, dell’eroina un po’ frivola e superficiale Becky Bloomwood. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it