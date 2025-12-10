È morta Sophie Kinsella autrice della saga I Love Shopping

Il mondo della letteratura contemporanea piange la scomparsa di Sophie Kinsella, autrice britannica nota per la celebre saga “I Love Shopping”. Con il suo stile vivace e coinvolgente, Kinsella ha conquistato lettori di tutto il mondo, lasciando un'impronta indelebile nel panorama letterario.

Oggi il mondo della letteratura contemporanea piange la scomparsa di Sophie Kinsella, pseudonimo di Madeleine Wickham, celebre autrice britannica nota soprattutto per la serie di romanzi “ I Love Shopping ”. Aveva 55 anni. La famiglia ha annunciato la notizia con un messaggio commovente, sottolineando che Sophie è venuta a mancare serenamente, circondata dall’affetto dei suoi cari. Negli ultimi mesi aveva affrontato con coraggio un tumore cerebrale aggressivo, mantenendo sempre il suo spirito positivo e l’amore per la vita. Sophie Kinsella ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo grazie al suo stile ironico e leggero, capace di raccontare le piccole ossessioni, le debolezze e i sogni dei suoi personaggi con empatia e humour. 🔗 Leggi su Nerdpool.it