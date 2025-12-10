È morta Sophie Kinsella autrice del libro cult I love shopping

È scomparsa Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per il bestseller

La scrittrice britannica, amatissima per il suo umorismo brillante e per personaggi diventati icone pop, si è spenta a 54 anni dopo una lunga malattia. Le sue storie hanno conquistato lettori in tutto il mondo, con oltre 45 milioni di copie vendute e traduzioni in più di 60 Paesi.