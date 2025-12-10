È morta Sophie Kinsella autrice del libro cult I love shopping
È scomparsa Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per il bestseller
La scrittrice britannica, amatissima per il suo umorismo brillante e per personaggi diventati icone pop, si è spenta a 54 anni dopo una lunga malattia. Le sue storie hanno conquistato lettori in tutto il mondo, con oltre 45 milioni di copie vendute e traduzioni in più di 60 Paesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
È morta a 55 anni Sophie Kinsella, la scrittrice di "I love shopping" Vai su X
E’ morta #SophieKinsella, autrice di “ I love shopping” - facebook.com Vai su Facebook
Sophie Kinsella, morta a 55 anni l'autrice di "I Love Shopping": dal 2022 lottava contro un tumore al cervello - È morta Sophie Kinsella, scrittrice famosa per aver essere l'autrice del bestseller "I Love Shopping". Come scrive msn.com
