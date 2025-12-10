È morta l’autrice britannica Sophie Kinsella | aveva cinquantacinque anni

La scrittrice britannica Sophie Kinsella è morta all’età di cinquantacinque anni; nell’aprile del 2024, le era stata diagnosticata una forma aggressiva di tumore al cervello. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la sua famiglia. In una nota, pubblicata sull’account Instagram della scrittrice, si legge: “Siamo addolorati nell’annunciare la scomparsa stamattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia”. Addio a Sophie Kinsella: il messaggio della famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morta l’autrice britannica Sophie Kinsella: aveva cinquantacinque anni

