É morta a 55 anni Sophie Kinsella | aveva una forma aggressiva di cancro al cervello Addio alla scrittrice di I love shopping
É morta a 55 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al cervello aggressivo Sophie Kinsella. L’annuncio della morte è arrivato il 10 dicembre mattina sui social. A farlo la famiglia sull’account Instagram, con queste parole: “Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
