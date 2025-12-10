È morta a 55 anni la scrittrice Sophie Kinsella
La mondo della letteratura piange la scomparsa di Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per la serie di romanzi
È morta a 55 anni la scrittrice britannica Sophie Kinsella, famosa in tutto il mondo per la sua serie di romanzi I Love Shopping, iniziata nel 2000. A darne l’annuncio è stata la famiglia con un post sui social: «Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni circondata da ciò che amava: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. 🔗 Leggi su Lettera43.it
