E’ latitante e si nasconde tra i pastorelli del presepe in piazza | arrestato a Galatone
Durante le festività natalizie, un uomo latitante si era nascosto tra i pastorelli del presepe in piazza a Galatone, cercando di sfuggire alla cattura. La sua presenza tra le statue ha attirato l’attenzione, portando infine al suo arresto. La vicenda evidenzia come, anche nei momenti di festa, la legge possa raggiungere chi si nasconde nelle situazioni più insolite.
A Natale puoi . anche nasconderti in posti in cui non ti cercheranno mai: e alla fine l’hanno trovato. A Galatone, in provincia di Lecce, un uomo di 39 anni è stato arrestato all’interno del presepe in piazza. L’uomo, un cittadino del Ghana, era in latitanza: su di lui pendeva un mandato di arresto per scontare una condanna di 9 mesi e 15 giorni, emessa dalla Procura di Bologna per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre passava di lì, il sindaco Flavio Filoni aveva notato uno strano dettaglio nel presepe allestito in piazza Santissimo Crocifisso: uno dei pastorelli sembrava muoversi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Deve scontare una pena di 9 mesi e 15 giorni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, è latitante e si nasconde nel grande presepe allestito in piazza Crocifisso a Galatone. Ad accorgersene è stato il sindaco Flavio Filoni: il "pa - facebook.com Vai su Facebook
