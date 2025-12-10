È latitante e si nasconde tra i pastorelli del presepe in piazza | arrestato a Galatone

Durante le festività natalizie, tra le tradizioni e le atmosfere festive, si nascondeva tra i pastorelli del presepe in piazza. La sua latitanza è durata poco: è stato arrestato a Galatone, dimostrando che anche nei momenti di festa la legge fa il suo corso.

A Natale puoi . anche nasconderti in posti in cui non ti cercheranno mai: e alla fine l’hanno trovato. A Galatone, in provincia di Lecce, un uomo di 39 anni è stato arrestato all’interno del presepe in piazza. L’uomo, un cittadino del Ghana, era in latitanza: su di lui pendeva un mandato di arresto per scontare una condanna di 9 mesi e 15 giorni, emessa dalla Procura di Bologna per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre passava di lì, il sindaco Flavio Filoni aveva notato uno strano dettaglio nel presepe allestito in piazza Santissimo Crocifisso: uno dei pastorelli sembrava muoversi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È latitante e si nasconde tra i pastorelli del presepe in piazza: arrestato a Galatone

