È la sera di José Mourinho fai attenzione Il Napoli per rispetto nemmeno si presenta in campo e perde 2-0

In una serata insolita, il Napoli decide di non scendere in campo, rispettando un gesto che sorprende gli spettatori. La partita si conclude con una sconfitta per 2-0, segnando un episodio particolare nella stagione. Questa decisione, influenzata dall’atmosfera e dalle tensioni in campo, mette in luce un episodio raro nel calcio professionistico.

Poco Napoli. Troppo poco per il miglior Benfica stagionale. Nei fatti, non c'è stata partita. La squadra di Mourinho ha vinto 2-0 e il risultato è lo specchio di quel che ha mostrato il campo. Il Napoli è alla terza sconfitta in Champions, al momento resta nelle 24 (è 23esima), si giocherà tutto il 20 gennaio a Copenaghen (che ha vinto in casa del Villarreal) e poi il 28 al Maradona contro il Chelsea. È stata la sera di José Mourinho che nella dilagante narrazione contemporanea del calcio è trattato come se fosse un saltimbanco.