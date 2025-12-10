È il mix di energie a rendere competitivo il sistema la sfida delle rinnovabili e il futuro | È un mondo promettente ma l’Europa non è abituata

Il futuro energetico europeo si basa su un equilibrio tra rinnovabili e nuove fonti di energia, come il nucleare. La transizione richiede un percorso graduale, senza bruschi cambiamenti, per garantire sostenibilità e competitività. Sebbene il settore sia promettente, l'Europa deve affrontare sfide di adattamento e strategia per raggiungere obiettivi a lungo termine.

È un percorso che si deve portare avanti per gradi, passo dopo passo e senza strappi, quello per arrivare alle nuove generazioni di centrali nucleari. «Un reattore di terza generazione non verrano disattivati una volta che arriveranno quelli di quarta. Semplicemente i più nuovi potranno usare come combustibile le scorie di quelli di terza generazione». Lo ha spiegato Nicola Rossi, head of innovation di Enel, in un dialogo con Franco Bechis sul palco dell’evento La Scossa – Il mix di energie per mettere in sicurezza l’Italia e la sua bellezza, che si è tenuto mercoledì 10 dicembre all’Ara Pacis, a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

