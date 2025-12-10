È crisi pesante per il latte italiano prezzo crollato del 33% | cosa sta succedendo?

Cultweb.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore lattiero-caseario italiano sta attraversando una crisi significativa, con il prezzo del latte che ha subito un calo del 33%. Questa situazione mette a rischio gli operatori del settore e l’approvvigionamento nazionale, suscitando preoccupazioni sull’impatto economico e sulla sostenibilità a lungo termine della produzione lattiero-casearia nel paese.

Il settore lattiero-caseario italiano, cruciale per l’agricoltura e la nostra tavola, sta vivendo un momento di grande incertezza. Dalla fine dell’estate del 2024, il prezzo del latte ha subito un crollo improvviso e inspiegabile del ben 33%. Questo calo ha cancellato i guadagni faticosamente ottenuti dagli allevatori negli anni precedenti, mettendo in grave difficoltà migliaia di aziende agricole italiane. I numeri sono chiari: il prezzo del latte venduto “spot” (fuori contratto) è precipitato da circa 68 euro al quintale a soli 46 euro. È un ritorno a quotazioni che non si vedevano da quattro anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

200 crisi pesante per il latte italiano prezzo crollato del 33 cosa sta succedendo

© Cultweb.it - È crisi pesante per il latte italiano, prezzo crollato del 33%: cosa sta succedendo?