E c’è un’altra favola in arrivo I ragazzi speciali vanno sul palco E l’Auditorium è già quasi pieno
Un nuovo spettacolo sta per prendere vita, coinvolgendo i ragazzi speciali dei centri diurni della città. L’Auditorium si prepara ad accogliere questa grande iniziativa, frutto di un progetto ambizioso che unisce diverse realtà dedicate alla disabilità. Un’occasione unica per valorizzare le capacità e il talento dei giovani protagonisti, creando un momento di condivisione e inclusione.
C’era una volta un progetto talmente ambizioso da mettere insieme tutti i centri diurni della città che si occupano di disabilità, con l’obiettivo di unire le forze e realizzare un grande spettacolo teatrale dove i protagonisti potessero essere i ragazzi che frequentano le loro strutture. Un evento così bello e coinvolgente da essere ad un passo dall’impresa di riempire l’ Auditorium Scavolini con oltre mille biglietti già venduti a pochi giorni dal debutto. Una storia che potrebbe sembrare una favola di Natale e che invece è quanto è riuscito a realizzare concretamente "Il Porto Ceis – Teatro Galleggiante" ideando lo spettacolo "Pidocchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
