È arrivato il momento di smetterla con Babbo Natale?

L'immagine moderna di Babbo Natale è il risultato di secoli di evoluzioni culturali, che ne hanno trasformato le origini religiose in un simbolo commerciale e folkloristico. Questa figura, nata da diverse tradizioni europee, ha subito numerose modifiche nel tempo, diventando l'icona che conosciamo oggi, spesso distanziandosi dalle sue radici storiche.

Il personaggio attuale di Babbo Natale è un gigantesco miscuglio: si parte da un santo turco del IV secolo patrono di bambini, avvocati, commercianti e prostitute, poi la sua figura attraversa l'Europa tra calze piene di paglia e trappole fatte con i chiodi della crocifissione e si confonde

