Dybala addio alla Roma a gennaio? Lui risponde con un post

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma a gennaio. Le recenti esclusioni e un inizio di stagione altalenante hanno sollevato dubbi sul suo futuro con i giallorossi. Il calciatore argentino ha risposto attraverso un post, alimentando ulteriori speculazioni sul suo addio alla squadra capitolina.

(Adnkronos) – Paulo Dybala e la Roma, sarà addio a gennaio? Le ultime esclusioni dell'attaccante argentino, protagonista di un inizio di stagione altalenante avevano fatto scattare l'allarme nei tifosi giallorossi. Gasperini aveva preferito lasciarlo in panchina nelle ultime due partite di campionato contro Napoli e Cagliari, entrambe perse 1-0, lanciando Baldanzi titolare come falso nueve . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Zazoom Social News

Addio o rinnovo? Il rebus sul futuro di Pellegrini e Dybala - Zazoom Social News

Dybala via da Roma a gennaio? Ipotesi clamorosa per la Joya: e il Liverpool pensa a Yildiz per il dopo Salah - L'argentino è in scadenza al 30 giugno, ma già a gennaio può lasciare Roma. sport.virgilio.it scrive

Addio Dybala: “Rescissione con la Roma e nuovo club a gennaio” - Entrato solo a partita in corso nella disfatta di Cagliari, Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma già a gennaio, almeno secondo le ultime notizie provenienti dall’Argentina, che hanno davvero del ... Lo riporta asromalive.it

? #Dybala, post d’amore alla #Roma per spegnere le voci d’addio: Oriana e #Soulé commentano così... Vai su X

Paulo Dybala ha deciso di spegnere tutte le voci sul sul possibile addio nella maniera più semplice, ma anche più rumorosa, possibile Un post su Instagram e una “&” tra il suo nome e quello della Roma. Diretto, senza giri di parole. Paulo vuole restare Vai su Facebook