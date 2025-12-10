Dybala addio alla Roma a gennaio? Lui risponde con un post

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma a gennaio. Le recenti esclusioni e un inizio di stagione altalenante hanno sollevato dubbi sul suo futuro con i giallorossi. Il calciatore argentino ha risposto attraverso un post, alimentando ulteriori speculazioni sul suo addio alla squadra capitolina.

(Adnkronos) – Paulo Dybala e la Roma, sarà addio a gennaio? Le ultime esclusioni dell'attaccante argentino, protagonista di un inizio di stagione altalenante avevano fatto scattare l'allarme nei tifosi giallorossi. Gasperini aveva preferito lasciarlo in panchina nelle ultime due partite di campionato contro Napoli e Cagliari, entrambe perse 1-0, lanciando Baldanzi titolare come falso nueve.

