Dwayne Johnson | Combatto per l’Oscar con un ruolo spaventoso ‘The Smashing Machine’ mi ha insegnato dolore e fragilità

“È stato il ruolo più impegnativo della mia carriera. Questo film mi ha cambiato la vita”. Dwayne Johnson, 118 kg di muscoli e gentilezza, non usa mezzi termini per parlare dell’esperienza travolgente che è stata per lui recitare in The Smashing Machine. Uscita anche in Italia, la pellicola diretta da Benny Safdie, dopo il Leone d’argento alla regia vinto a Venezia 82, ha valso a Dwayne la sua prima nomination come migliore attore ai Golden Globes, annunciata lunedì, nomination che apre ulteriormente al divo la strada verso gli Oscar. Nel film Dwayne ha svestito i panni di star dei blockbuster di Hollywood per prestare voce e corpo alla storia vera di Mark Kerr, campione di arti marziali miste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net