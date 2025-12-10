Dwayne Johnson | Combatto per l’Oscar con un ruolo spaventoso ‘The Smashing Machine’ mi ha insegnato dolore e fragilità

Quotidiano.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dwayne Johnson condivide la sua esperienza nel recitare in

“È stato il ruolo più impegnativo della mia carriera. Questo film mi ha cambiato la vita”. Dwayne Johnson, 118 kg di muscoli e gentilezza, non usa mezzi termini per parlare dell’esperienza travolgente che è stata per lui recitare in The Smashing Machine. Uscita anche in Italia, la pellicola diretta da Benny Safdie, dopo il Leone d’argento alla regia vinto a Venezia 82, ha valso a Dwayne la sua prima nomination come migliore attore ai Golden Globes, annunciata lunedì, nomination che apre ulteriormente al divo la strada verso gli Oscar. Nel film Dwayne ha svestito i panni di star dei blockbuster di Hollywood per prestare voce e corpo alla storia vera di Mark Kerr, campione di arti marziali miste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

dwayne johnson combatto per l8217oscar con un ruolo spaventoso 8216the smashing machine8217 mi ha insegnato dolore e fragilit224

© Quotidiano.net - Dwayne Johnson: “Combatto per l’Oscar con un ruolo spaventoso. ‘The Smashing Machine’ mi ha insegnato dolore e fragilità”

San Andreas 2: novità sul sequel con Dwayne Johnson

Box office di dwayne johnson: il rock sta perdendo la sua attrattiva?

Dwayne johnson: i 8 film che hanno segnato la sua carriera da wrestler a star di hollywood

dwayne johnson combatto l8217oscarDwayne Johnson: “Combatto per l’Oscar con un ruolo spaventoso. ‘The Smashing Machine’ mi ha insegnato dolore e fragilità” - L’ex wrestler candidato ai Golden Globes per l’interpretazione del campione di arti marziali Mark Kerr: “È stato il ruolo più impegnativo della mia carriera. Si legge su quotidiano.net