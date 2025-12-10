Durazzano incontro pubblico su truffe e raggiri porta a porta

Giovedì 11 dicembre alle ore 15:00, presso la Sala Consiliare di Durazzano, si terrà un incontro pubblico con i Carabinieri per sensibilizzare i cittadini sui rischi delle truffe e raggiri porta a porta, offrendo consigli utili per la prevenzione. L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale per garantire maggiore sicurezza e consapevolezza nella comunità.

Comunicato Stampa Giovedì 11 dicembre, la Sala Consiliare ospiterà l'iniziativa con i Carabinieri per informare i cittadini sui rischi e le misure di prevenzione L'Amministrazione Comunale di Durazzano informa la cittadinanza che giovedì 11 dicembre, alle ore 15:00, presso la

